تفريغات 2005: يتم الترتيب للقاء مع وفد مركزية فتح بغزة

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خاص دنيا الوطن

أكد الناطق باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش، أنه يتم ترتيب لقاء ما بين التفريغات، ووفد مركزية حركة فتح، المتواجد حاليًا في قطاع غزة، أو وفد منظمة التحرير، الذي سيأتي لاحقًا.



وقال أبو كرش لـ"دنيا الوطن": "سنرى ما في جعبة الإخوة في مركزية فتح، لحل هذا الملف، بعد 14 عامًا من التسويف"، مبينًا أنه لو لم يُوجد أي جديد لحل هذا الملف، سيتم اتخاذ مواقف جديدة، وإطلاق فعاليات بكافة محافظات قطاع غزة.



وأضاف: "أجلنا فعالياتنا السابقة، بسبب أننا أعطينا مهلة للحكومة إلى تاريخ 5 شباط/ فبراير، ولكن للأسف الحكومة لم تفِ بوعدها، وهذا التاريخ مرّ ولم نر أي جديد، فبالتالي الحكومة هي التي تتحمل مسؤولية تداعيات كل ما سيحدث".



وأشار أبو كرش، إلى أنهم سمعوا الكثير من الوعود الحكومية، بخصوص قضية الموظفين بشكل عام، وقضية التفريغات بشكل خاص، ولكن يبدو أنه ليس لديهم شيء ليقولوه، لذا صوت الموظفين سيرتفع، لرفع هذه المظلمة.