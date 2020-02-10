قيادي فلسطيني: قيادة فتح استبعدت فصائل بغزة من الاجتماعات

اجتماع سابق بين حركة فتح وفصائل فلسطينية

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

قال عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين، نائل أبو عودة: إن لغة الاشتراطات لا تزال موجودة من قبل قيادات حركة فتح في الضفة الغربية، رغم الحالة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية.



وأكد أبو عودة لـ"دنيا الوطن"، أن الفصائل الفلسطينية بغزة، طالبت بأن تكون اجتماعات الوفود سواءً وفد حركة فتح أو وفد منظمة التحرير، جماعية، وألا تقتصر على عدد من الفصائل، كما يُريد بعض قيادات السلطة وفتح.



وأشار إلى رفض حركته، وباقي الفصائل سياسة الإقصاء التي تنتهجها قيادة حركة فتح، باستبعاد بعض الفصائل الوازنة بغزة، والتي تقاوم الاحتلال، مضيفًا: "هذه الاشتراطات غير منطقية، ولا تؤسس لحالة شراكة فلسطينية، أو إعادة اللُحمة الوطنية، ونقول إن أي لقاء لا تُشارك به كل الفصائل هو لقاء ناقص".



وختم القيادي أبو عودة، حديثه، قائلًا: "نحن لا نأخذ شرعية منهم أو من غيرهم، فدورنا معلوم، ومبدؤنا هو مقاومة الاحتلال، والعمل إلى جانب شعبنا، في ظل الظروف العصيبة التي تفتك بالقضية الوطنية الفلسطينية، بُعيد طرح صفقة القرن الأمريكية".



وكان المتحدث باسم حركة (فتح)، حسين حمايل، قال في وقت سابق لـ"دنيا الوطن": الاجتماعات التي ستعقد مع الفصائل الفلسطينية، ستضم إلى جانب حركة فتح، فصائل: "الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي".



وأشار إلى أن الفصائل التي كانت حاضرة في اتفاقيات المصالحة السابقة، هي التي ستكون متواجدة في هذه الاجتماعات.