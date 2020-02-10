منسق الجيش الإسرائيلي: لن يتم إدخال معدات شركة "الاتصالات" للقطاع

موظفو شركة الاتصالات في احتجاج على سرقة المعدات

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، المعروف بـ"المنسق"، كميل أبو ركن، عبر صفحته على (فيسبوك): إنه لن يتم إدخال معدات شركة "الاتصالات" بغزة، إلى القطاع، إلى أن تتم إعادة كافة المعدات المسروقة.



وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية، استنكرت في الرابع من شباط/ فبراير الماضي، عملية السطو التي تعرض لها المستودع الرئيسي للشركة في منطقة الزوايدة بغزة، والتي أسفرت عن سرقة محتوياته، والتي تقدر بنحو 15 مليون شيكل، الأمر الذي قد يحول دون تقديم الخدمة لشريحة واسعة من أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية.



وقالت الشركة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الذين أقدموا على سرقة جميع الكوابل النحاسية وكوابل الألياف الضوئية والخزائن والمقاسم الطرفية، وغيرها من مواد ومعدات الشبكة الأساسية المستخدمة في صيانة شبكة الاتصالات في المحافظات الجنوبية، لم يكترثوا إلى أنّ فقدانها، سيؤدي حتماً إلى توقف الشركة عن تركيب خطوط جديدة، وصيانة الأعطال التي تتعرض لها، وانقطاع الخدمات عن المواطنين.