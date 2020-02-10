شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تستنكر الإرهاب الإسرائيلي باقتحام منازل الأسرى المقدسيين وسرقة أموالهم

هيئة الأسرى تستنكر الإرهاب الإسرائيلي باقتحام منازل الأسرى المقدسيين وسرقة أموالهم
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منازل عدد من الأسرى المحررين المقدسيين، ومصادرة مبالغ مالية منها والسطو عليها "بوصفها أموالاً معادية"، في إشارة إلى رواتبهم التي تقدمها لهم الحكومة الفلسطينية عبر الهيئة.

وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت فجراً عدة منازل لأسرى محررين في القدس عرف منهم: الأسير المحرر مجدي العباسي، والمحرر ناجي عودة، والمحرر باسل أبو تاية، من بلدة سلوان، والمحرر إيهاب بكيرات، من قرية صور باهر، بعد تفتيشها بشكل همجي وسرقة ما فيها من أموال.

وقالت الهيئة: إن هذه الإجراءات الإرهابية الإسرائيلية، تأتي استكمالا لتوجهات ما يسمى بوزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، حيث أصدر قراراً قبل عدة أسابيع، يقضي بقطع رواتب 9 أسرى مقدسيين، بحجة تلقيهم رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية.

وقالت الهيئة: إن أسرى القدس الذين تم الحجز على أموالهم هم: إيهاب بكيرات المبلغ 60 ألف شيكل، وانتصار حمد 37600 شيكل، ومحمد يوسف سلمان 12400، ونادية سلامة كستيروا 21400 شيكل، وعايدة عودة 17 ألف شيكل، وباسل أبو تاية 46 ألف شيكل، ومجدي العباسي 19800 شيكل، ونادر فروخ 18700 شيكل، وباسمة جيوسي 37800 شيكل.

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