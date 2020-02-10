مستوطنون يقتحمون منطقة "ترسلة" جنوب جنين

منطقة "ترسلة"

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، فجر اليوم الاثنين، منطقة "ترسلة" بالقرب من قرية صانور جنوب جنين.



وذكرت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا المنطقة التي سبق وأقيم عليها مستوطنة، وتم إخلاؤها، والمعروفة باسم "ترسلة"، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين، وأدوا طقوساً تلمودية قبل أن يغادروا المنطقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).