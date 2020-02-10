شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون منطقة "ترسلة" جنوب جنين

مستوطنون يقتحمون منطقة "ترسلة" جنوب جنين
منطقة &#34;ترسلة&#34;
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، فجر اليوم الاثنين، منطقة "ترسلة" بالقرب من قرية صانور جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا المنطقة التي سبق وأقيم عليها مستوطنة، وتم إخلاؤها، والمعروفة باسم "ترسلة"، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين، وأدوا طقوساً تلمودية قبل أن يغادروا المنطقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

أخبار ذات صلة

إصابة مواطنيْن بعد أن صدمت قوات الاحتلال مركبتهما في بيت لحم

إصابة مواطنيْن بعد أن صدمت قوات الاحتلال مركبتهما في بيت لحم

بلدية طوباس تُطلق اسم مرزوق الغانم على أحد شوارع المدينة

بلدية طوباس تُطلق اسم مرزوق الغانم على أحد شوارع المدينة

المفتي العام يُشيد بمواقف الدول العربية والإسلامية بالتصدي لـ (صفقة العار)

المفتي العام يُشيد بمواقف الدول العربية والإسلامية بالتصدي لـ (صفقة العار)

قيادي فلسطيني: قيادة فتح استبعدت فصائل بغزة من الاجتماعات

قيادي فلسطيني: قيادة فتح استبعدت فصائل بغزة من الاجتماعات

منسق الجيش الإسرائيلي: لن يتم إدخال معدات شركة &#34;الاتصالات&#34; للقطاع

منسق الجيش الإسرائيلي: لن يتم إدخال معدات شركة "الاتصالات" للقطاع

هيئة الأسرى تستنكر الإرهاب الإسرائيلي باقتحام منازل الأسرى المقدسيين وسرقة أموالهم

هيئة الأسرى تستنكر الإرهاب الإسرائيلي باقتحام منازل الأسرى المقدسيين وسرقة أموالهم

الأسير محمود الخطيب من جنين يدخل عامه العاشر في الأسر

الأسير محمود الخطيب من جنين يدخل عامه العاشر في الأسر

وزير إسرائيلي: الجيش يستعد لضربة شديدة في غزة

وزير إسرائيلي: الجيش يستعد لضربة شديدة في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

إصابة مواطنيْن بعد أن صدمت قوات الاحتلال مركبتهما في بيت لحم

إصابة مواطنيْن بعد أن صدمت قوات الاحتلال مركبتهما في بيت لحم

المفتي العام يُشيد بمواقف الدول العربية والإسلامية بالتصدي لـ (صفقة العار)

المفتي العام يُشيد بمواقف الدول العربية والإسلامية بالتصدي لـ (صفقة العار)

هيئة الأسرى تستنكر الإرهاب الإسرائيلي باقتحام منازل الأسرى المقدسيين وسرقة أموالهم

هيئة الأسرى تستنكر الإرهاب الإسرائيلي باقتحام منازل الأسرى المقدسيين وسرقة أموالهم

مستوطنون يقتحمون منطقة &#34;ترسلة&#34; جنوب جنين

مستوطنون يقتحمون منطقة "ترسلة" جنوب جنين

الأسير محمود الخطيب من جنين يدخل عامه العاشر في الأسر

الأسير محمود الخطيب من جنين يدخل عامه العاشر في الأسر

إدارة المرور: ثلاث إصابات بخمسة حوادث سير بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

إدارة المرور: ثلاث إصابات بخمسة حوادث سير بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

حماس: نُحيي كل الأصوات الحرة التي خرجت بمختلف الدول لإسناد شعبنا

حماس: نُحيي كل الأصوات الحرة التي خرجت بمختلف الدول لإسناد شعبنا

قوات الاحتلال تغلق مداخل ثلاث قرى غرب رام الله بالبوابات الحديدية

قوات الاحتلال تغلق مداخل ثلاث قرى غرب رام الله بالبوابات الحديدية

منوعات

شاهد رومانسية دينا الشربيني وعمرو دياب في السعودية

شاهد رومانسية دينا الشربيني وعمرو دياب في السعودية

طبيب يستغل أنجلينا جولي للاعتداء على مريضاته

طبيب يستغل أنجلينا جولي للاعتداء على مريضاته

نتوءات غريبة تظهر على وجه أصالة تثير التساؤلات

نتوءات غريبة تظهر على وجه أصالة تثير التساؤلات

وائل كفوري سيدخل مجدداً القفص الذهبي

وائل كفوري سيدخل مجدداً القفص الذهبي

فينيكس أفضل ممثل وزيلويغر أفضل ممثلة.. أوسكار 2020 بالأسماء

فينيكس أفضل ممثل وزيلويغر أفضل ممثلة.. أوسكار 2020 بالأسماء

16 ألف دولار غرامة لكويتي بسبب إساءته للفنانة أحلام

16 ألف دولار غرامة لكويتي بسبب إساءته للفنانة أحلام

بأمر ملكي.. إليزابيث تطالب الأمير هاري وميغان بالعودة إلى بريطانيا

بأمر ملكي.. إليزابيث تطالب الأمير هاري وميغان بالعودة إلى بريطانيا

محمد رمضان يرد على الطيار الموقوف عن العمل بسببه: &#34;أنا صعيدي&#34;

محمد رمضان يرد على الطيار الموقوف عن العمل بسببه: "أنا صعيدي"

الإفراج عن الفنانة المغربية مريم حسين

الإفراج عن الفنانة المغربية مريم حسين

يسرا على ممشى المشاهير بهوليوود قبل حفل الأوسكار لأول مرة

يسرا على ممشى المشاهير بهوليوود قبل حفل الأوسكار لأول مرة

عربي

وزير سوداني يُطالب بحسم قضية التطبيع مع إسرائيل

وزير سوداني يُطالب بحسم قضية التطبيع مع إسرائيل

حمد بن جاسم: اتفاقية إسرائيلية عربية ستُوقّع قريباً

حمد بن جاسم: اتفاقية إسرائيلية عربية ستُوقّع قريباً

وزير الإعلام السوداني: سحب قواتنا من اليمن ليس سهلاً

وزير الإعلام السوداني: سحب قواتنا من اليمن ليس سهلاً

هذه حقيقة بناء منشآت أميركية جديدة في مناطق النفط في سوريا

هذه حقيقة بناء منشآت أميركية جديدة في مناطق النفط في سوريا