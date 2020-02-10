الأسير محمود الخطيب من جنين يدخل عامه العاشر في الأسر

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رام الله - دنيا الوطن

دخل الأسير محمود يوسف نمر خطيب من قرية أم الخلجان بمنطقة يعبد جنوب غرب جنين، اليوم الاثنين، عامه العاشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، أن الأسير الخطيب محكوم بالسجن مدى الحياة، وأن سلطات الاحتلال ما تزال تحرم معظم أسرته من زيارته.