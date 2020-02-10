على خلفية البالونات والصواريخ..عضو بـ (كابينت) يواصل هجومه على نفتالي بينت





وأضاف: "عندما تكون وزيراً للدفاع، وتقول ذلك هذا يضر بردع (دولة إسرائيل)، آمل أن يتعلم الأمر".



وكان غالنت، هاجم بينت، أمس على خلفية البالونات الحارقة، التي تطلق من قطاع غزة، باتجاه مناطق مستوطنات الغلاف.



وقال وفق ما نقلت إذاعة الجيش: "عندما قال نفتالي بينت: إن البالون مثل صاروخ القسام، كنت قلقًا للغاية، لكن الآن عندما تطلق البالونات المفخخة يومياً، ولا يحدث شيء، هذا يعني أن الردع تضرر.



وواصل غالنت هجومه على بينت، مشبهًا أداءه بأداء وزير الجيش الأسبق أفيغدور ليبرمان، حيث قال: "هذا أسوأ من وعيد ليبرمان باغتيال هنية خلال 48 ساعة".

رام الله - دنيا الوطنواصل عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، يواف غالانت، هجومه على وزير الجيش نفتالي بينت.وقال في تصريحات نقلتها (القناة 12) الإسرائيلية موجهاً كلامه لوزير الجيش: "لا تأتي وتقول إن حكم البالون كحكم الصاروخ، وبعد يوم يتضح غير ذلك".