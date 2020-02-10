وزير إسرائيلي: الجيش يستعد لضربة شديدة في غزة

حشود عسكرية على حدود قطاع غزة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير إسرائيلي، اليوم الاثنين، إن الجيش يستعد لضربة شديدة في غزة، معرباً عن أمله في ألا يحدث ذلك.



وذكر وزير التعاون الإقليمي، في حكومة الاحتلال: تساحي هنغبي: أن "وحدات الجيش الإسرائيلي، تستعد لضربة شديدة في غزة، آمل ألا يحدث هذا"، وفق تعبيره.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجّه رسالة تحذير إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع (القناة 13) الإسرائيلية.



وقال في رسالته إلى الحركتين: "لن أفصح عن كل شيء في وسائل الإعلام، لكننا مستعدون لعمل ساحق ضد الفصائل في قطاع غزة"، وفق تعبيره.



كما وجه وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، تهديداً إلى حركة حماس، وقال: إن "سلوك قادة حماس الخاطئ، يدفعنا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم".



وتابع: "لن نعلن متى أو أين، لكن ستكون مختلفة تمامًا عن سابقاتها، لن يكون أحد محصنًا"، وفق تعبيره.



ووصل وفد أمني مصري صباح اليوم إلى قطاع غزة، ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الوفد كان قد وصل منذ الليلة إلى تل أبيب، والتقى مع شخصيات في جهاز المخابرات في النظام الأمني الإسرائيلي، في محاولة لتخفيف حدة التوتر مع القطاع.



ويشهد قطاع غزة، منذ عدة أيام تصعيداً إسرائيلياً، وكان آخره، الليلة الماضية، حيث شنت طائرات الاحتلال عدة غارات، استهدفت عدداً من المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية.