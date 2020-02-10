أبو لبن: الاحتلال يَمنع تصدير منتجات الضفة الزراعية دون غزة

أكد الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة، طارق أبو لبن، أن إسرائيل منعت تصدير المنتجات الزراعية الخاصة بالضفة الغربية، في حين يسمح بتصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة للخارج.





وقال أبو لبن، في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الاحتلال الإسرائيلي، يسعى من خلال قراره لتعزيز الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك فرض العقبوات على الضفة دون غزة.





وأضاف أبو لبن: "منتجات الضفة الغربية التي تدخل إلى قطاع غزة، تم منعها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي"، مشدداً على أن القرار سياسي بامتياز، وينسجم مع الخطاب السياسي الإسرائيلي، وليس الاقتصادي.



وتابع أبو لبن: "ما يقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي يمثل توجهات سياسية واضحة، ومنسجمة تماماً مع التوجهات الخاصة بالحرب الاقتصادية على الحكومة الفلسطينية".



وفيما يتعلق بالخطط البديلة، قال أبو لبن: "بعض المنتجات يمكن حفظها، والبعض يمكن تصريفه في السوق المحلي، لاسيما في هذه الفترة التي يكون هناك تتابع للمنخفضات الجوية، وبالتالي سيكون هناك انخفاض في كميات الإنتاج وزيادة الطلب، وسيكون أثر إجراءات الاحتلال أقل".





واستطرد أبو لبن: "هناك بعض المنتجات سيكون بها خسارات كبرى، ولاسيما الموجهة للتصدير، ولا يمكن أن تنتظر، وبالتالي وهناك ثلاثة مسارات، سيتم اتباعها للتعامل مع القرار الإسرائيلي".





وأكمل أبو لبن: "المسار الأول: يتمثل في أن الحكومة، أعلنت وبشكل واضح، بأنها لن تترك المزارع والمصدرين لوحدهم، والمسار الثاني: أن هناك عملاً جماعياً من أجل إعداد ملفات للذهاب بها للمحاكم المختصة لدى الجهات المستوردة، وهذا الأمر الأكثر إلحاحاً، والذي سيتم متابعته بشكل فوري".



وأضاف أبو لبن: "المسار الثالث: يتمثل في رفع شكاوى من قبل الجهات المتضررة على الاحتلال الإسرائيلي في محاكم الاحتلال"، مؤكداً أن المسارات الثلاثة، ستسير بشكل متوازٍ وسريع للحد من آثار القرار الإسرائيلي.





وتابع أبو لبن: "لدينا استقلالية في القرار، ونعمل لإقامة الدولة، ولكننا شعب تحت الاحتلال، وعلى الاحتلال تحمل تبعات كونه آخر احتلال على وجه الأرض".





واستكمل: "يبدو أن هناك اعتباراً واضحاً لدى الحكومة، ألا تترك المزارعين أو المصدرين وحدهم بالميدان، وهناك توجه واضح نحو إيجاد بدائل للحد من الأضرار، التي يتعرض لها المزارع والمصدر".



وحول تصدير منتجات القطاع دون الضفة، قال أبو لبن: "دورنا في وزارة الزراعة تقليل آثار الحصار على المواطن في قطاع غزة، ونقدر المعاناة التي يعيشها القطاع، ونعمل على تقليل آثار الحصار، خاصة في ظل الإجراءات الاستثنائية على غزة".



وأضاف: "كنا بمراحل كثيرة مع تمكين المنتج الزراعي في قطاع غزة للتصدير إلى الخارج، ولن نكون جزءاً من حصار على القطاع، وندعم المزارع في تخطي الخسائر التي تعرض لها".

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال