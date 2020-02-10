شؤون فلسطينية

أبو لبن: الاحتلال يَمنع تصدير منتجات الضفة الزراعية دون غزة

أبو لبن: الاحتلال يَمنع تصدير منتجات الضفة الزراعية دون غزة
معبر تجاري بين الضفة وإسرائيل - أرشيف
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال 
أكد الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة، طارق أبو لبن، أن إسرائيل منعت تصدير المنتجات الزراعية الخاصة بالضفة الغربية، في حين يسمح بتصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة للخارج.

وقال أبو لبن، في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الاحتلال الإسرائيلي، يسعى من خلال قراره لتعزيز الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك فرض العقبوات على الضفة دون غزة.

وأضاف أبو لبن: "منتجات الضفة الغربية التي تدخل إلى قطاع غزة، تم منعها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي"، مشدداً على أن القرار سياسي بامتياز، وينسجم مع الخطاب السياسي الإسرائيلي، وليس الاقتصادي. 

وتابع أبو لبن: "ما يقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي يمثل توجهات سياسية واضحة، ومنسجمة تماماً مع التوجهات الخاصة بالحرب الاقتصادية على الحكومة الفلسطينية". 

وفيما يتعلق بالخطط البديلة، قال أبو لبن: "بعض المنتجات يمكن حفظها، والبعض يمكن تصريفه في السوق المحلي، لاسيما في هذه الفترة التي يكون هناك تتابع للمنخفضات الجوية، وبالتالي سيكون هناك انخفاض في كميات الإنتاج وزيادة الطلب، وسيكون أثر إجراءات الاحتلال أقل".

واستطرد أبو لبن: "هناك بعض المنتجات سيكون بها خسارات كبرى، ولاسيما الموجهة للتصدير، ولا يمكن أن تنتظر، وبالتالي وهناك ثلاثة مسارات، سيتم اتباعها للتعامل مع القرار الإسرائيلي".

وأكمل أبو لبن: "المسار الأول: يتمثل في أن الحكومة، أعلنت وبشكل واضح، بأنها لن تترك المزارع والمصدرين لوحدهم، والمسار الثاني: أن هناك عملاً جماعياً من أجل إعداد ملفات للذهاب بها للمحاكم المختصة لدى الجهات المستوردة، وهذا الأمر الأكثر إلحاحاً، والذي سيتم متابعته بشكل فوري". 

وأضاف أبو لبن: "المسار الثالث: يتمثل في رفع شكاوى من قبل الجهات المتضررة على الاحتلال الإسرائيلي في محاكم الاحتلال"، مؤكداً أن المسارات الثلاثة، ستسير بشكل متوازٍ وسريع للحد من آثار القرار الإسرائيلي.

وتابع أبو لبن: "لدينا استقلالية في القرار، ونعمل لإقامة الدولة، ولكننا شعب تحت الاحتلال، وعلى الاحتلال تحمل تبعات كونه آخر احتلال على وجه الأرض".

واستكمل: "يبدو أن هناك اعتباراً واضحاً لدى الحكومة، ألا تترك المزارعين أو المصدرين وحدهم بالميدان، وهناك توجه واضح نحو إيجاد بدائل للحد من الأضرار، التي يتعرض لها المزارع والمصدر". 

وحول تصدير منتجات القطاع دون الضفة، قال أبو لبن: "دورنا في وزارة الزراعة تقليل آثار الحصار على المواطن في قطاع غزة، ونقدر المعاناة التي يعيشها القطاع، ونعمل على تقليل آثار الحصار، خاصة في ظل الإجراءات الاستثنائية على غزة".

وأضاف: "كنا بمراحل كثيرة مع تمكين المنتج الزراعي في قطاع غزة للتصدير إلى الخارج، ولن نكون جزءاً من حصار على القطاع، وندعم المزارع في تخطي الخسائر التي تعرض لها". 

أخبار ذات صلة

إصابة مواطنيْن بعد أن صدمت قوات الاحتلال مركبتهما في بيت لحم

إصابة مواطنيْن بعد أن صدمت قوات الاحتلال مركبتهما في بيت لحم

بلدية طوباس تُطلق اسم مرزوق الغانم على أحد شوارع المدينة

بلدية طوباس تُطلق اسم مرزوق الغانم على أحد شوارع المدينة

المفتي العام يُشيد بمواقف الدول العربية والإسلامية بالتصدي لـ (صفقة العار)

المفتي العام يُشيد بمواقف الدول العربية والإسلامية بالتصدي لـ (صفقة العار)

قيادي فلسطيني: قيادة فتح استبعدت فصائل بغزة من الاجتماعات

قيادي فلسطيني: قيادة فتح استبعدت فصائل بغزة من الاجتماعات

منسق الجيش الإسرائيلي: لن يتم إدخال معدات شركة &#34;الاتصالات&#34; للقطاع

منسق الجيش الإسرائيلي: لن يتم إدخال معدات شركة "الاتصالات" للقطاع

هيئة الأسرى تستنكر الإرهاب الإسرائيلي باقتحام منازل الأسرى المقدسيين وسرقة أموالهم

هيئة الأسرى تستنكر الإرهاب الإسرائيلي باقتحام منازل الأسرى المقدسيين وسرقة أموالهم

مستوطنون يقتحمون منطقة &#34;ترسلة&#34; جنوب جنين

مستوطنون يقتحمون منطقة "ترسلة" جنوب جنين

الأسير محمود الخطيب من جنين يدخل عامه العاشر في الأسر

الأسير محمود الخطيب من جنين يدخل عامه العاشر في الأسر

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

إصابة مواطنيْن بعد أن صدمت قوات الاحتلال مركبتهما في بيت لحم

إصابة مواطنيْن بعد أن صدمت قوات الاحتلال مركبتهما في بيت لحم

المفتي العام يُشيد بمواقف الدول العربية والإسلامية بالتصدي لـ (صفقة العار)

المفتي العام يُشيد بمواقف الدول العربية والإسلامية بالتصدي لـ (صفقة العار)

هيئة الأسرى تستنكر الإرهاب الإسرائيلي باقتحام منازل الأسرى المقدسيين وسرقة أموالهم

هيئة الأسرى تستنكر الإرهاب الإسرائيلي باقتحام منازل الأسرى المقدسيين وسرقة أموالهم

مستوطنون يقتحمون منطقة &#34;ترسلة&#34; جنوب جنين

مستوطنون يقتحمون منطقة "ترسلة" جنوب جنين

الأسير محمود الخطيب من جنين يدخل عامه العاشر في الأسر

الأسير محمود الخطيب من جنين يدخل عامه العاشر في الأسر

إدارة المرور: ثلاث إصابات بخمسة حوادث سير بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

إدارة المرور: ثلاث إصابات بخمسة حوادث سير بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

حماس: نُحيي كل الأصوات الحرة التي خرجت بمختلف الدول لإسناد شعبنا

حماس: نُحيي كل الأصوات الحرة التي خرجت بمختلف الدول لإسناد شعبنا

قوات الاحتلال تغلق مداخل ثلاث قرى غرب رام الله بالبوابات الحديدية

قوات الاحتلال تغلق مداخل ثلاث قرى غرب رام الله بالبوابات الحديدية

منوعات

شاهد رومانسية دينا الشربيني وعمرو دياب في السعودية

شاهد رومانسية دينا الشربيني وعمرو دياب في السعودية

طبيب يستغل أنجلينا جولي للاعتداء على مريضاته

طبيب يستغل أنجلينا جولي للاعتداء على مريضاته

نتوءات غريبة تظهر على وجه أصالة تثير التساؤلات

نتوءات غريبة تظهر على وجه أصالة تثير التساؤلات

وائل كفوري سيدخل مجدداً القفص الذهبي

وائل كفوري سيدخل مجدداً القفص الذهبي

فينيكس أفضل ممثل وزيلويغر أفضل ممثلة.. أوسكار 2020 بالأسماء

فينيكس أفضل ممثل وزيلويغر أفضل ممثلة.. أوسكار 2020 بالأسماء

16 ألف دولار غرامة لكويتي بسبب إساءته للفنانة أحلام

16 ألف دولار غرامة لكويتي بسبب إساءته للفنانة أحلام

بأمر ملكي.. إليزابيث تطالب الأمير هاري وميغان بالعودة إلى بريطانيا

بأمر ملكي.. إليزابيث تطالب الأمير هاري وميغان بالعودة إلى بريطانيا

محمد رمضان يرد على الطيار الموقوف عن العمل بسببه: &#34;أنا صعيدي&#34;

محمد رمضان يرد على الطيار الموقوف عن العمل بسببه: "أنا صعيدي"

الإفراج عن الفنانة المغربية مريم حسين

الإفراج عن الفنانة المغربية مريم حسين

يسرا على ممشى المشاهير بهوليوود قبل حفل الأوسكار لأول مرة

يسرا على ممشى المشاهير بهوليوود قبل حفل الأوسكار لأول مرة

عربي

وزير سوداني يُطالب بحسم قضية التطبيع مع إسرائيل

وزير سوداني يُطالب بحسم قضية التطبيع مع إسرائيل

حمد بن جاسم: اتفاقية إسرائيلية عربية ستُوقّع قريباً

حمد بن جاسم: اتفاقية إسرائيلية عربية ستُوقّع قريباً

وزير الإعلام السوداني: سحب قواتنا من اليمن ليس سهلاً

وزير الإعلام السوداني: سحب قواتنا من اليمن ليس سهلاً

هذه حقيقة بناء منشآت أميركية جديدة في مناطق النفط في سوريا

هذه حقيقة بناء منشآت أميركية جديدة في مناطق النفط في سوريا