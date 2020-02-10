فصيل مقاومة: أكدنا للوسطاء أن ردود المقاومة ستربك الجبهة الداخلية للاحتلال

عناصر كتائب المجاهدين

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خاص دنيا الوطن

أكدت حركة المجاهدين، أن التهديدات الإسرائيلية، باستهداف قطاع غزة، لا تُخيف الشعب الفلسطيني، وأي عدوان قادم على قطاع غزة، سيواجه برد غير متوقع، وسيربك الجبهة الداخلية للاحتلال.



وقال عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين، نائل أبو عودة: إن أي اعتداءات إسرائيلية، سيقابلها ردود مباشرة من المقاومة الفلسطينية، تحت قاعدة (القصف بالقصف والردع بالردع)، مؤكدًا أن ضربات المقاومة، باتت أكثر إرباكًا للجبهة الداخلية الإسرائيلية، أكثر من أي وقت مضى.



وأشار إلى أن "أي حالة استهداف، قد يقدم عليها جيش الاحتلال، فإن فصائل المقاومة، قادرة على أن ترد بشكل مباشر".



وأضاف أبو عودة: خلف أبناء شعبنا توجد مقاومة قوية، سترد على خروقات الاحتلال، وفصائل المقاومة، أرسلت تحذيرات واضحة عبر الوسطاء، أنه إذا أقدم الاحتلال على أي استهداف، فإن المقاومة جاهزة للرد.