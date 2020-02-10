إدارة المرور: ثلاث إصابات بخمسة حوادث سير بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

حادث سير - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قالت إدارة المرور والنجدة بغزة، اليوم الاثنين: أنه تم تسجيل خمسة حوادث سير، نتج عنهما ثلاث إصابات فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق، لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وفيما يتعلق بالحركة المرورية، قالت إدارة المرور: إن هناك حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية منذ الصباح الباكر.



ونوهت عن وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى، وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس، مشيرة إلى أن الحركة على الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي، مع وجود بعض الأعمال على الطريق.