حماس: نُحيي كل الأصوات الحرة التي خرجت بمختلف الدول لإسناد شعبنا





وأضافت على لسان الناطق باسمها، عبد اللطيف القانوع في تصريح وصل "دنيا الوطن": أن آخر الأصوات، كانت مسيرات الرفض لـ (صفقة القرن) التصفوية بمدينة الرباط في المغرب، ومدينة ديار بكر في تركيا؛ وهو ما يعكس النبض الأصيل للشعوب الحرة، الرافض لكل محاولات التطبيع مع الاحتلال، ومحاولات تصفية قضية شعبنا‏.



ودعت حركة حماس شعوب أمتنا إلى خروج أوسع، وتضامن أكبر، وتشكيل حالة إسناد عربية وإسلامية؛ لدعم شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة (صفقة القرن).

رام الله - دنيا الوطنحيت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، كل الأصوات الحرة، التي خرجت في مختلف الدول؛ لإسناد شعبنا والتضامن معه.