الاحتلال يُغلق مداخل ثلاث قرى غرب رام الله بالبوابات الحديدية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مداخل قرى وبلدات: دير نظام وعابود ودير أبو مشعل، شمال غرب رام الله، بالبوابات الحديدية.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، أغلقت القرى الثلاث، وأعاقت حركة المواطنين، ما دفعهم لسلوك طرق فرعية وعرة وطويلة.