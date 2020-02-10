دولي

العليا الإسرائيلية تُلغي قرار شطب النائبة يزبك

العليا الإسرائيلية تُلغي قرار شطب النائبة يزبك
النائبة يزبك
رام الله - دنيا الوطن
ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرار لجنة الانتخابات بشطب ترشيح النائبة هبة يزبك، عن "التجمع الوطني الديمقراطي" في القائمة المشتركة لانتخابات (كنيست) المقررة في آذار/ مارس.

وجاء قرار المحكمة العليا بأغلبية قاض واحد، حيث صوت 5 أعضاء ضد شطب النائبة يزبك، علماً بأن هيئة المحكمة شكلت من 9 قضاة، وفق (روسيا اليوم). 

وكانت رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، ضمن القضاة الذين أيدوا شطب النائبة يزبك من الترشح لـ (كنيست).

وأوضح مركز "عدالة" الحقوقي، الذي ترافع عن النائبة يزبك، في بيان صدر عنه، أن "المحكمة العليا رأت أنه لا يوجد أساس قانوني، يدعو إلى شطب ترشحها أو منعها من خوض الانتخابات ودخول كنيست".

وقررت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل منع النائبة العربية، هبة يزبك، من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة، متهمة إياها بـ"التعبير عن دعمها للإرهابيين".

وجاء هذا القرار حينها، بدعوى أن النائبة، أعربت عن دعمها للسجناء الفلسطينيين المدانين، غير أن يزبك شددت على أنها لم تدعم "الإرهاب" بل إعادة تأهيل السجناء الفلسطينيين في المجتمع.

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