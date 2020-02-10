الوفد الأمني المصري يصل القطاع عبر (معبر بيت حانون)





وأكدت إدارة المرور والنجدة، بغزة، أن رئيس قسم الوفود بشرطة المرور، الرائد إياد الطويل، أمّن دخول الوفد المصري، من (معبر بيت حانون).





ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الوفد المصري، وصل منذ الليلة إلى تل أبيب، والتقى مع شخصيات في جهاز المخابرات في النظام الأمني الإسرائيلي، في محاولة لتخفيف حدة التوتر مع القطاع.





ويشهد قطاع غزة، منذ عدة أيام تصعيداً إسرائيلياً، رداً على إطلاق صواريخ من القطاع تجاه مناطق غلاف غزة، وكان آخرها، الليلة الماضية، حيث شنت طائرات الاحتلال عدة غارات، استهدفت عدداً من المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية، رداً على إطلاق صاروخ من القطاع تجاه المستوطنات.

رام الله - دنيا الوطنوصل الوفد الأمني المصري، صباح اليوم الاثنين، قطاع غزة، عبر (معبر بيت حانون/ إيرز).