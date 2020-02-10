دولي

ترامب يعتزم خفض المساعدات الخارجية في ميزانية 2021

ترامب يعتزم خفض المساعدات الخارجية في ميزانية 2021
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
كشف مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، عن اعتزام الرئيس دونالد ترامب، اقتراح خفض مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية في ميزانية السنة المالية 2021.

وقال المسؤولون وفق وكالة (رويترز): إن ترامب سيسعى في هذه الميزانية، لزيادة المخصصات المالية لمجابهة التهديدات الاقتصادية المتنامية من الصين وروسيا.

وسعى ترامب، وهو جمهوري، في اقتراحه لميزانية العام الماضي إلى خفض المساعدات الخارجية، لكنه واجه مقاومة شديدة من الكونغرس، ولم ينجح في سعيه.

وستنشر أحدث ميزانية لترامب اليوم الاثنين، وهي مسودة لاقتراحاته في مجال الإنفاق، ولا يُرجح مرة أخرى أن تنال الموافقة، خاصة في سنة انتخابات.

وقال مسؤول في الإدارة: إن ترامب سيسعى لخفض نسبته 21% في المساعدات الخارجية ضمن اقتراح يطلب تخصيص 44.1 مليار دولار لها في السنة المالية المقبلة بعدما كانت 55.7 مليار دولار في ميزانية السنة المالية 2020 السارية حالياً.

وذكر المسؤول، أن المساعدات لأوكرانيا، ستبقى في مستويات ميزانية 2020. 

وبرأ مجلس الشيوخ ساحة ترامب الأسبوع الماضي في قضية مساءلته، تمهيدا لعزله بعد اتهامه بحجب مساعدات لأوكرانيا لحثها على التحقيق بشأن منافسه السياسي الديمقراطي، جو بايدن نائب الرئيس السابق، والذي يسعى ليصبح مرشح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا العام أمام ترامب.

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