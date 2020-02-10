الاحتلال يستولي على أموال تسعة أسرى مقدسيين ويحجز حساباتهم البنكية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، منازل أسرى محررين مقدسيين، واستولت على مبالغ مالية، بحجة تلقيها من "جهات معادية"، في إشارة إلى رواتبهم التي تقدمها لهم السلطة الوطنية الفلسطينية.



وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن مخابرات وقوات الاحتلال، اقتحمت فجراً عدة منازل لأسرى محررين عرف منهم: مجدي العباسي، وناجي عودة، وباسل أبو تايه من بلدة سلوان، وايهاب بكيرات من قرية صور باهر.



وأضاف المركز، أن قوات الاحتلال نفذت عملية تفتيش دقيقة داخل المنازل، واستولت على أموال منها.



وقالت العائلات المستهدفة من بلدة سلوان: إن قوات الاحتلال، استولت على كل شيكل وجدته في المنازل، بما في ذلك حصالات الأطفال والمبالغ البسيطة المدخرة للعائلات".



وأوضح مركز وادي حلوة، أن قوات الاحتلال، استولت من الأسير المحرر مجدي العباسي على (25 ألف شيكل)، ومن ناجي عودة (1000 شيكل)، ومن باسل أبو تاية (790 شيكلاً)، ومن إيهاب بكيرات، سيارة تعود لوالده.



وكان وزير جيش الاحتلال، نفتالي بينت، قد أصدر قراراً قبل عدة أسابيع، يقضي بقطع رواتب 9 أسرى مقدسيين، بحجة "تلقيهم رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية، مما يشجعهم على تنفيذ عمليات" حسب ما جاء في قراره.



وقال أسرى مقدسيون حجزت حساباتهم البنكية، إنهم لم يتسلموا أي قرار بشأن الحجز على أموالهم، لكنهم علموا بالأمر لدى توجههم لسحب المال من حساباتهم الشخصية، حيث أبلغهم الموظف بذلك.



وأسرى القدس الذين تم الحجز على أموالهم، هم: ايهاب بكيرات المبلغ (60200 شيكل)، وانتصار حمد (37600 شيكل)، ومحمد يوسف سلمان (12400)، ونادية سلامة كستيروا (21400 شيكل)، وعايدة عودة (17 ألف شيكل)، وباسل أبو تايه (46 ألف شيكل)، ومجدي العباسي (19800 شيكل)، ونادر فروخ (18700 شيكل)، وباسمة جيوسي (37800 شيكل).