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وزير سوداني يُطالب بحسم قضية التطبيع مع إسرائيل

وزير سوداني يُطالب بحسم قضية التطبيع مع إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الثقافة والإعلام السوداني، محمد فيصل صالح، إن البرلمان المستقبلي، هو الذي سيحسم موضوع تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.

وأوضح صالح، وفق وكالة (نوفوستي)، أن اللقاء الذي عقده مؤخراً رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أوغندا، أثار خلافات بين المجلس، والحكومة السودانية التي لم تكن على علم بهذا اللقاء.

وأشار الوزير، إلى أن المشكلة التي أحدثها اجتماع البرهان بنتنياهو تمت تسويتها، وأن المجلس والحكومة توصلا إلى اتفاق على أن الحكومة الانتقالية ليس بمقدورها اتخاذ مثل هذا القرار المهم (قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل)، ما دامت البلاد تعيش في غياب برلمان منتخب.

وكان البرهان، أوضح أن لقاءه مع نتنياهو عقد في إطار الجهود الرامية إلى ضمان أمن السودان القومي.

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