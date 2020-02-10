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وزير الإعلام السوداني: سحب قواتنا من اليمن ليس سهلاً

وزير الإعلام السوداني: سحب قواتنا من اليمن ليس سهلاً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، أن قرار سحب القوات السودانية من اليمن ليس سهلاً، ولكن يحدث الخفض التدريجي بالتفاهم مع دول التحالف العربي.

وأكد صالح، وفق وكالة (سبوتنيك) على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، اليوم الأحد، حول احتمالية إرسال السودان، دعماً للتحالف العربي في اليمن، أو يسحب الجيش من هناك تدريجياً، "هناك الآن إعادة نظر في حرب اليمن بشكل عام حتى بين الدول الرئيسية في التحالف، ولم يكن سهلاً على السودان اتخاذ قرار مفاجئ بسحب القوات، لذلك يحدث الخفض التدريجي بالتفاهم مع دول التحالف العربي".

وأضاف: "هناك قناعة بأن العمل العسكري لن يحل المشكلة بل سيزيدها تعقيداً، ونحن نعتقد أن الجهود الحالية، ستؤدي قريباً جداً لانحسار العمل العسكري، وتحل محله جهود التفاوض والحوار".

ومن قبل أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن قضية اليمن لا يمكن حلها عسكرياً، وإنما بالحوار السياسي بين الأطراف المعنية.

وذكر حمدوك، أن الوجود العسكري السوداني في موضوع اليمن محصور جداً، ولا يتعدى 25 ألف جندي، ومشاركة السودان العسكرية هي إحدى المواريث التي خلفها النظام السابق.

ويشارك السودان في حرب اليمن، التي يقودها التحالف، منذ آذار/مارس 2015، ولم تعلن الخرطوم عدد قواتها المشاركة في الحرب، لكنها أعلنت استعدادها لإرسال ستة آلاف مقاتل إلى هناك.

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