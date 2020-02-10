العسيلي يكشف الخطوات الفلسطينية للرد على قرار إسرائيل منع تصدير المنتجات للخارج





وشدد على أنه تم الطلب والاتصال مع بعض المستوردين الأجانب في الدول الأعضاء، للطلب من حكوماتها، ويستطيع المستورد أن يكتب لحكومته، ويقدم شكوى، وبالتالي حكوماتهم يجب أن تقدم الشكوى.

رام الله - دنيا الوطنقال خالد العسيلي، وزير الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين: إن الإجراء الإسرائيلي بمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية للخارج، مخالف لكل القوانين ولكل الاتفاقيات الدولية، خاصة وأن إسرائيل عضو في منظمة التجارة العالمية، التي تمنع وتحرم مثل هذا الإجراء.وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: سيكون هناك تحرك على الصعيد الدبلوماسي من خلال لقاء مع ممثلي الدول هنا في فلسطين، وسيقوم وزير الاقتصاد ووزيرا الزراعة والخارجية، بعمل مثل هذه اللقاءات، وشرح تأثير ومدى خطورة هذا القرار على المزارعين والمصدرين الفلسطينيين، وهناك لقاءات على المسوى الدولي في هذا المجال.وقال العسيلي: إن قرار وزير جيش الاحتلال، إجراء سياسي بامتياز، الهدف هو الضغط على القيادة الفلسطينية، والحكومة للتراجع عن عدة قرارات، بالإضافة إلى إرضاء المستوطنين والمتطرفين، من أجل كسب أصواتهم في الانتخابات.وتابع وزير الاقتصاد الوطني: نتيجة مخالفة إسرائيل لقوانين منظمة التجارة الدولية، سنلجأ إلى رفع القضايا من خلال المستوردين للبصائع الفلسطينية، من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.