خبير أفاعي يقود سيارته من رام الله لأريحا لإنقاذ طفلة بالأردن.. هل نجح؟

خاص دنيا الوطن

تمكن خبير الأفاعي الفلسطيني، جمال العمواسي، من إنقاذ طفلة أردنية، تبلغ من العمر خمس سنوات، ونشلها من الموت في آخر لحظة، وذلك بعد تزويد عائلتها بالترياق (المصل) الأصلي المُضاد للدغة أفعى فلسطين.

بدأت القصة التي رواها العمواسي لـ"دنيا الوطن"، حين هاتفه عم الطفلة، سبا أحمد الخطيب، من مُحافظة إربد شمال الأردن، وأخبره أن الطفلة أثناء لعبها على الرمل، قامت أفعى فلسطين بلدغها في منطقة الكتف.

وأضاف العمواسي: "تم نقل الطفلة إلى المستشفى، وكان وضعها يزداد خطورة، وهاتفوني يوم الجمعة، ولكن كان الجسر مُغلقاً يومها، حاولنا جاهداً إيصال الترياق الأصلي، ولكن دون فائدة".

واستطرد العمواسي: "مكان لدغة الطفلة خطير جداً، وكان يجب توفير الترياق الأصلي، فانتظرت حتى حل الصباح يوم السبت، فقُدت سيارتي من رام الله إلى أريحا، إلى (معبر الكرامة)، فأوقفت شاباً متوجهاً إلى الأردن، وأعطيته الترياق، وكان عم الطفلة يقف على الجهة الأخرى من الجسر، وتم حقن الطفلة بالجرعات، وبدأ وضعها بالتحسن بفضل الله".

وأكد العمواسي، أن خدماته تصل إلى كل العالم، لكن الأردن حالة خاصة، لأنها تحتاج إلى ترياق أفعى فلسطين، لأن الأفعى تتواجد فقط هناك وفي فلسطين، أما باقي الدول فيتواصل معهم حول طُرق علاج أخرى من لدغات العقارب والعناكب وغيرها.

وأكد العمواسي، أن وزارة الصحة في فلسطين، تُوفر الترياق الأصلي المُضاد للدغة أفعى فلسطين.

ولم تكن المرة الأولى وليست الأخيرة، التي يُنقذ بها العمواسي حياة أشخاص على حافة الموت، فقد ذاع صيته، حين أنقذ خبير الأفاعي الأردني رعد الراعي، والذي لدغته أفعى فلسطين على الهواء مُباشرة أثناء حلوله ضيفاً على أحد البرامج التلفزيونية، ودخل في غيبوبة طويلة قبل أن تُوجه عائلته مناشدة عاجلة للعمواسي، والذي تمكن من توفير الجرعة المطلوبة من الترياق، وعاد رعد لممارسة حياته بشكل طبيعي، وأكد آنذاك في لقاء سابق مع "دنيا الوطن" أن ما حدث معه لن يؤثر على هوايته، وستبقى أفعى فلسطين الأقرب لقلبه، مُشبهاً لدغتها بـ"قُبلة المُحب".

الطفلة سبا بعد تعافيها

الطفلة سبا

الطفلة سبا

أفعى فلسطين



