شؤون فلسطينية

السفير منصور: الرئيس عباس وأولمرت سيعقدان مؤتمراً مشتركاً بالأمم المتحدة حول (صفقة القرن)

السفير منصور: الرئيس عباس وأولمرت سيعقدان مؤتمراً مشتركاً بالأمم المتحدة حول (صفقة القرن)
الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت
رام الله - دنيا الوطن
أكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيعقد منتصف الأسبوع المقبل، مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت.

وقال منصور، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن المؤتمر سيتناول ملف السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيراً إلى أن تفاصيل المؤتمر لدى الرئاسة الفلسطينية في رام الله.

ورفض منصور، تقديم أي تفاصيل أخرى حول المؤتمر، الذي أكد أنه سيعقد على هامش جلسة لمجلس الأمن الدولي، سيحضرها الرئيس عباس منتصف الأسبوع المقبل؛ لبحث الخطة الأمريكية للسلام المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن). 

يذكر، أن القناة الإسرائيلية الثانية، أكدت أن أولمرت وعباس سيعقدان مؤتمراً صحفياً مشتركاً؛ لمناقشة خطة ترامب للسلام في مقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضافت القناة، أنه من المتوقع أن يعرب أولمرت عن معارضته للخطة، وسيتحدث مرة أخرى عن أنه كان على أعتاب اتفاق مع الفلسطينيين في نهاية فترة رئاسته للوزراء.

وعارضت السلطة الفلسطينية الإعلان الأمريكي لخطة السلام، والذي جرى مطلع الشهر الجاري، خلال مؤتمر صحفي لترامب ونتنياهو في البيت الأبيض. 

ومن المقرر، أن يصل الرئيس الفلسطيني إلى الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الجاري؛ لحضور مناقشات مجلس الأمن بعد نشر الخطة الأمريكية للسلام.

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