ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) في الصين إلى 908 أشخاص

مواطنان صينيان يتخذان اجراءات وقائية من فيروس كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الصينية عن ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 908 أشخاص، والمصابين إلى أكثر من 40 ألفاً، مشيرة إلى أنه تم شفاء 3281 مصاباً بالفيروس.



وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان اليوم الاثنين: "اعتباراً من منتصف ليل التاسع من شبابط/ فبراير، تلقت لجنة الصحة الحكومية بيانات من 31 مقاطعة، تفيد بأن عدد المصابين بلغ نحو 40171 حالة مؤكدة بفيروس (كورونا)، من بينهم 6484 حالة حرجة، وتوفي 908​​​ أشخاص".



وأضافت اللجنة: أنه تم شفاء 3281 مصاباً بالفيروس، وغادروا المستشفيات، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



ويتركز فيروس (كورونا) الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من الصين.