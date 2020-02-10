شؤون فلسطينية

الطقس: استمرار تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة

الطقس: استمرار تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة
طلبة أثناء منخفض جوي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
يستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار، ويكون الجو شديد البرودة، وغائماً جزئياً إلى غائم، وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلها بحدود تسع درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 800 متر فوق مستوى سطح البحر، خاصة المرتفعات الجنوبية، وخلال ساعات الصباح الباكر والليل، يتشكل الصقيع والانجماد في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق ولسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة المرتفعات الجنوبية، يتشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق خلال ساعات الليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو شديد البرودة وغائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وخلال ساعات الصباح الباكر يتشكل الصقيع في معظم المناطق، وفي ساعات المساء والليل وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو شديدة البرودة إلى بارد وغائماً جزئياً،  ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً إلى بارد ليلاً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر:

1 - تشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق أيام الاثنين والثلاثاء.

2- خطر التزحلق المركبات على الطرقات بسبب تشكل الانجماد على الطرقات الرطبة.

3- تدني مدى الرؤية الافقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـةاليـومع- ص

غـداًع- ص

بعد غـدع- ص

المدينـةاليـومع – ص 

غـداًع – ص

بعد غـدع- ص

      القدس5-17-512-6بيت لحم5-17-512-6
رام الله والبيرة4-06-411-5طولكرم11-614-918-10
نابلس7-29-613-7قلقيلية11-614-918-10
جنين10-412-816-8سلفيت5-17-512-6
طوباس10-412-816-8روابي7-29-613-7
الخليل4-06-411-5غزه13-816-1019-11
أريحا14-816-1220-13خانيونس13-816-1019-11
الأغوار الشمالية12-614-1018-11رفح12-615-918-10

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