شاهد: لحظة إصابة الشهيد محمد الحداد برصاصة اخترقت قلبه بالخليل

رام الله - دنيا الوطننشر على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو، يوضح لحظة إصابة الشهيد محمد الحداد برصاصة من قوات الاحتلال الاسرائيلي، اخترقت قلبه، قبل عدة أيام، في مدينة الخليل.وشهدت مدينة الخليل والعديد من مدن الضفة الغربية، في الايام الماضية، مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، اسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين، بينهم عنصرين من الاجهزة الامنية.