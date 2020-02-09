شؤون فلسطينية

شاهد: تساقط الثلوج في شمال الخليل وجنوب بيت لحم مساء اليوم

شاهد: تساقط الثلوج في شمال الخليل وجنوب بيت لحم مساء اليوم
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تساقطت زخات من الثلوج، الليلة، على أجزاء من محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن الثلوج تساقطت على مناطق بيت فجار، ومراح معلا، وجورة الشمعة، وأم سلمونة، جنوب المحافظة، ومنطقة بيت أمر بالخليل.

وفي السياق ذاته، ناشدت مديرية الدفاع المدني في المحافظة، المواطنين عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، وشددت على أهمية اتخاذ إجراءات السلامة العامة، خاصة خلال استعمال وسائل التدفئة المختلفة.

وتتأثر فلسطين بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة، حيث وصلت درجات الحرارة في المرتفعات الجبلية بالضفة لصفر، وفي السواحل ل10 درجات، مما شكل حالة صقيع وانجماد.

 





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