الشرطة تكشف ملابسات ثلاث جرائم تهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي





وباشرت إجراءاتها في البحث والتحري موضحة انها تمكنت من تحديد هوية المشتبه بهم الثلاثة، والقت القبض عليهم وأحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة اليوم الاحد، كشف ملابسات ثلاث جرائم تهديد وشتم استهدفت 3 مواطنين من محافظة جنين، وألقت القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم .وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن ثلاثة مواطنين تقدموا بشكاوى لوحدة الجرائم الالكترونية في فرع المباحث العامة في المحافظة حول تعرضهم للتهديد والسب والشتم بعد اختراق حساباتهم عبر "فيسبوك" وعبر "المسنجر".