دولي

توقيف رجل قرب البيت الأبيض هدد بقتل ترامب طعنا بالسكين

توقيف رجل قرب البيت الأبيض هدد بقتل ترامب طعنا بالسكين
رام الله - دنيا الوطن
أوقفت أجهزة الأمن رجلا قرب البيت الأبيض بواشنطن هدد بقتل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طعنا بالسكين، حسبما ذكرت "واشنطن بوست"، اليوم الأحد، نقلا عن شرطة واشنطن العاصمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث وقع في نهار يوم السبت، موضحة أن مواطنا من ولاية فلوريدا، واسمه روجر هيدجبيث، أخبر الشرطة أنه ينوي قتل ترامب.

ونقل تقرير الشرطة عن الموقوف قوله: "أنا هنا من أجل قتل الرئيس دونالد ترامب. معي سكين لأفعل ذلك".

ووصف التقرير المعد من قبل حراسة البيت الأبيض هيدجبيث بأنه شخص يعاني من الشرود الذهني ويتلقى علاجا نفسيا. وتم حبسه بسبب تهديداته بإلحاق الأذى البدني وحمل سلاح محظور. وأوضحت السلطات أن الرجل كان بحوزته سكين له نصل يبلغ طوله 3.5 إنش (نحو 9 سنتيمترات)، إضافة إلى العثور على حافظة مسدس خالية. 

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