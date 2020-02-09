تعرف على المبلغ الذي خصصته الصين لمكافحة "كورونا"





وحتى الأحد الحالي، سجلت في الأراضي الصينية أكثر من 37.2 ألف إصابة مؤكدة بالنوع الجديد لفيروس "كورونا"، بينها 811 وفاة، وقعت غالبيتها في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي، بينما تمت معالجة نحو 1.5 ألف شخص، كما تم تأكيد وجود أكثر من 200 إصابة في 24 دولة خارج الصين.





وأوضح وزير المالية الصيني، ليو كون، في مؤتمر صحفي عام عقده اليوم الأحد عبر الهاتف أن الحكومة أنفقت 31.55 مليار يوان (4.5 مليار دولار) من المبلغ الإجمالي في إطار برنامج الإجراءات الخاصة بمواجهة هذا الوباء المستمر منذ أواخر ديسمبر 2019 وفق (روسيا اليوم).كما شدد على أن وزارة المالية ستعمل جاهدة على ضمان الأنشطة الاقتصادية المستقرة، مبينا أن انتشار النوع الجديد لفيروس "كورونا" أثر سلبيا على الأوضاع الاقتصادية العامة، ويمكن أن تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات بعد انتهاء العطلة بمناسبة عيد الربيع.وأكدت منظمة الصحة العالمية، أواخر يناير، أن الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس "كورونا" والذي أطلق عليه اسم "2019-nCoV"، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم وليس فقط للصين، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة الوباء.