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شؤون فلسطينية

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها
رام الله - دنيا الوطن
 أجبرت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، عائلة الدبس في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، على هدم منزلها، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية في بلدة جبل المكبر، بأن قوات الاحتلال أخطرت العائلة بدفع ثمن عملية الهدم في حال عدم قيامها بهدمه بنفسها.

ويؤوي المنزل خمسة أفراد، وهو قائم منذ أربع سنوات، وبدأت ملاحقة العائلة من البلدية بعد عام من البناء والعيش في المنزل.

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