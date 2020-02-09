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أبو الغيط: تثبيت الهدنة على رأس أولوياتنا في تسوية الأزمة الليبية

أبو الغيط: تثبيت الهدنة على رأس أولوياتنا في تسوية الأزمة الليبية
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،
رام الله - دنيا الوطن
حدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عددا من أولويات منظمته فيما يتعلق بتسوية الأزمة الليبية.

وفي كلمة ألقاها في افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، اليوم الأحد، أكد أبو الغيط أن على رأس أولويات الجامعة في ليبيا "تثبيت الهدنة القائمة والوصول إلى ترتيبات دائمة لوقف إطلاق النار ومراقبته، وإيقاف كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي"وفق ما نقله موقع (روسيا اليوم).

كما أشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أهمية "تنفيذ المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية المتفق عليها في عملية برلين، وذلك وفق المرجعيات العامة لاتفاق الصخيرات وفي إطار الدور القيادي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة".

فيما أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، في كلمته أمام القمة قائلا: "نحتاج إلى جميع الشركاء الدوليين لحل الأزمة الليبية".

وسابقا  شدد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، الذي تسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي من نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، بعد انتهاء فترته، على أن الأزمة الليبية "قضية إقليمية يجب حلها بجهود الأفارقة أنفسهم".

وافتتحت القمة السنوية للاتحاد الإفريقي، صباح اليوم الأحد في العاصمة الإثيوبية تحت شعار "إسكات الأسلحة"، تعبيرا عن سعي زعماء الدول الأعضاء إلى تعزيز مشاركتهم في الوساطات في عدد من النزاعات المسلحة التي تمزق القارة الإفريقية.

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