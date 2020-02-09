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مقتل ضابطين مصريين و10 مسلحين خلال إحباط هجوم مسلح بشمال سيناء

مقتل ضابطين مصريين و10 مسلحين خلال إحباط هجوم مسلح بشمال سيناء
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم القوات المصرية، إن عناصر القوات المسلحة تمكنت من إحباط هجوم على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وأضاف أن قوة الارتكاز الأمني تصدت للعناصر الإرهابية واشتبكت معها وتمكنت من تصفية 10 مسلحين، وتدمير عربة دفع رباعي بكحسب (روسيا اليوم).

وصرح المتحدث بأن ضابطين قتلا خلال تبادل إطلاق النار، فيما أصيب 5 آخرون من درجات أخرى.

وأشار إلى أن عمليات التمشيط وملاحقة العناصر مستمرة للقضاء عليهم، مشددا على أن القوات المسلحة والشرطة، ستواصلان جهودهما في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

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