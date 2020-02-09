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شاهد: الإمارات تعلن عن أول حالة شفاء من "كورونا"

شاهد: الإمارات تعلن عن أول حالة شفاء من "كورونا"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأحد، شفاء أول حالة مصابة بـ فيروس "كورونا" في البلاد.

ولفتت وكالة "وام" للأنباء، إلى أن المواطنة الصينية ليو يوجيا (37عاما)، شفيت من فيروس "كورونا"، وأصبح بإمكانها مواصلة حياتها بصورة طبيعية.

وأعربت ليو يوجيا عن شكرها لدولة الإمارات، على الرعاية والاهتمام الكبير الذي حظيت به منذ دخولها المستشفى وحتى شفائها، فيما أثنى القنصل العام الصيني على كفاءة النظام الوقائي والاستشفائي في الإمارات.

وكانت الإمارات أعلنت أمس السبت ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد إلى 7 حالات.

 


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