بلدية بقطاع غزة تُطلق اسم "الكويت" على أحد شوارعها الاستراتيجية





وفي سياق متصل، دعا البطة، المحيط العربي والإقليمي إلى ممارسة الضغوط على الكيان المحتل من أجل رفع الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنأطلقت بلدية خانيونس جنوب قطاع غزة، اسم "الكويت" على أحد شوارعها الاستراتيجية البالغ طوله "3 كم" تقريباً، والذي يربط حي جورة اللوت، بحي بطن السمين، وغرب المدينة بالكامل، والتي تأتي كلمسة وفاء وعرفان للحكومة والشعب والمؤسسات الكويتية، التي قدمت الكثير لأبناء شعبنا في كافة المحافل الدولية، ومواقفهم المشرفة والداعمة للقضة الفلسطينية وشعبنا.وأكد رئيس بلدية خانيونس، م. علاء الدين البطة، أنّ تسمية الشارع باسم (الكويت) على أحد شوارعها الاستراتيجية، يأتي امتنانًا وتقديرًا لدولة الكويت أميرًا وشعبًا ومؤسسات وحكومة؛ لجهودهم الطيبة في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني على مر التاريخ، حيث إنهم كانوا ولا يزالون مثالًا وطنيًا يُحتذى به.وشكر البطة، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والحكومة الكويتية، وشعبها العظيم، لدعمهم الكبير للشعب الفلسطيني والبلديات في قطاع غزة المحاصر من خلال تمويل مشاريع استراتيجية، ساهمت في التخفيف من حجم المعاناة القائمة جراء الحصار.