مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال غرب رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم الأحد، مركبات المواطنين قرب قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.



وقالت مصادر محلية: إن عشرات المستوطنين، تجمهروا قرب القرية، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى تضرر عدد منها.