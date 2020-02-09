مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال غرب رام الله
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم الأحد، مركبات المواطنين قرب قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.
وقالت مصادر محلية: إن عشرات المستوطنين، تجمهروا قرب القرية، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى تضرر عدد منها.
هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم الأحد، مركبات المواطنين قرب قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.
وقالت مصادر محلية: إن عشرات المستوطنين، تجمهروا قرب القرية، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى تضرر عدد منها.
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