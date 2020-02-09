ضبط فاكهة وبهارات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

ضبط جهاز الضابطة الجمركية، وصحة البيئة في بلدية جنين، اليوم الأحد، فاكهة (موز) تظهر عليها علامات التلف والتعفن، وتفوح منها روائح نتنه، وبهارات طهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبناءً عليه أُقر إتلافها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.



وأوضح بيان للضابطة، أن عملية الضبط، جاءت خلال قيام جهاز الضابطة الجمركية وصحة البيئة في بلدية جنين بجولة تفقدية على المحال التجارية والأسواق في محافظة جنين، للتأكد من خلوها من البضائع الفاسدة والمقلدة والمهربة.