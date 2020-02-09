الإفراج عن أسير من يعبد أمضى 20 عاماً في سجون الاحتلال

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن الأسير عمر صبري قاسم عطاطرة، من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بعد قضائه 20 عاماً في سجونها.



وقال المحرر عطاطرة، عقب الإفراج عنه من (سجن النقب): إن رسالة الأسرى، هي ضرورة التوحد ورص الصفوف، حتى نتمكن من التصدي لما يسمى (صفقة القرن) الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.



وناشد المؤسسات الإنسانية والحقوقية والطبية، للتدخل والضغط على سلطات الاحتلال؛ لوقف سياستها القمعية بحق الأسرى، خاصة استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق المرضى منهم.