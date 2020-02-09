شؤون فلسطينية

ملك الأردن: نُجدد موقف بلادنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية

ملك الأردن: نُجدد موقف بلادنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية
العاهل الأردني عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
جدد العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأحد، التأكيد على ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك، خلال استقباله، وفداً روسياً برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، الذي نقل للملك رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول التطورات التي تشهدها المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

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