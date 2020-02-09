إطلاق صاروخ من غزة على مناطق الغلاف
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن صاروخًا أطلق من قطاع غزة، وسقط في إحدى مناطق غلاف غزة.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "متابعة لتفعيل الإنذار في غلاف غزة، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات".
وقال موقع (حدشوت): إن الصاروخ أطلق من شمال قطاع غزة، وسقط في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي (شاعر هنيغف)، بعد أن دوت صفارات الإنذار.
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن صاروخًا أطلق من قطاع غزة، وسقط في إحدى مناطق غلاف غزة.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "متابعة لتفعيل الإنذار في غلاف غزة، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات".
وقال موقع (حدشوت): إن الصاروخ أطلق من شمال قطاع غزة، وسقط في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي (شاعر هنيغف)، بعد أن دوت صفارات الإنذار.
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