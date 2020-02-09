إطلاق صاروخ من غزة على مناطق الغلاف

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن صاروخًا أطلق من قطاع غزة، وسقط في إحدى مناطق غلاف غزة.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "متابعة لتفعيل الإنذار في غلاف غزة، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات".



وقال موقع (حدشوت): إن الصاروخ أطلق من شمال قطاع غزة، وسقط في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي (شاعر هنيغف)، بعد أن دوت صفارات الإنذار.