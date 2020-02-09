نتنياهو: اتفقت مع البرهان على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جولته الإفريقية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه ‏صنع التاريخ في زيارته الأخيرة إلى واشنطن، بعد طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (صفقة القرن).



وأضاف نتنياهو، في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية: "جلبنا مخططاً أمريكياً جديداً ومهماً، بحيث تعترف الولايات المتحدة في إطاره بسيادتنا على غور الأردن، وشمال البحر الميت، وعلى جميع البلدات اليهودية في الضفة الغربية".



وفي إطار التطبيع مع دول عربية، قال نتنياهو: "‏صنعنا التاريخ الأسبوع الماضي أيضا في أفريقيا، عندما التقيت في أوغندا مع رئيس المجلس السيادي السوداني ⁧‫عبد الفتاح البرهان،‬⁩ وكان هذا اللقاء مهماً جداً، فقد اتفقنا على تعاون، سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان".



وتابع: يحدث الآن تغيير هائل، ونحن نقوده من أجل تغيير علاقاتنا مع شبه جميع الدول العربية والإسلامية، فإسرائيل تحولت إلى دولة عظمى، ودول إسلامية وعربية كثيرة تريد الاقتراب منا.