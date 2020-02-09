دولي

الصين: مُكافأة لمن يُبلغ عن مرضه

الصين: مُكافأة لمن يُبلغ عن مرضه
صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
عرضت محافظة فانغ شان التابعة لمقاطعة خوبي الصينية، مركز تفشي فيروس (كورونا) الجديد، مكافأة مالية مقدارها ألف يوان، أي ما يعادل 142 دولاراً أمريكياً لأي شخص مريض، يبلغ عن مرضه للمستشفى.

ووفقا لإشعار رسمي صادر من المقاطعة، فإن هذا العرض ساري من الأحد حتى 18 شباط/ فبراير الجاري، كمحاولة من المسؤولين الصينيين لوقف انتشار العدوى، كما ويشمل العرض حوافز نقدية للأشخاص الذين يمسكون بأي شخص مصاب، ويعاني من ارتفاع درجة الحرارة، بحسب (سكاي نيوز).

وأكدت وسائل إعلام صينية، أن كل شخص يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، يتم الإبلاغ عنه من قبل مسؤول أو مواطن سيحصل على مكافأة 500 يوان، أى 71 دولاراً.

وشهدت الأيام الماضية ارتفاعاً حاداً بعدد المصابين والمتوفين، جراء الإصابة بفيروس (كورونا) القاتل، حيث بلغ عدد ضحايا الفيروس 813 شخصاً، فيما وصل عدد المصابين به لأكثر من 37 ألف شخص حول العالم.

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