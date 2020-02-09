مصر

نواب ونائبات قادمات: فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي مستحق

رام الله - دنيا الوطن
قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي، وهو المكان الطبيعي الذي تحتله مصر في المنظمة الإفريقية للاتحاد الإفريقي منذ نشأتها عندما كانت منظمة الوحدة الإفريقية، إلى أن تحولت إلى الاتحاد الإفريقي، يأتي نظرًا للمجهود الذي تقوم به مصر منذ إنشاء المنظمة، ودورها الفعال والإيجابي للدفاع عن القضايا الإفريقية، في تسوية المنازعات ما بين الدول الإفريقية بالطرق السلمية.

وأضافت في بيان اليوم أن فوز مصر بعضوية مجلس الأمن والسلم الإفريقي للفترة من 2020 وحتى 2022 هو فوز مستحق ويعكس تقديرا كبيرا من الأشقاء الأفارقة لدور مصر التاريخي والدور الكبير الذى لعبته مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، على مدار العام الماضي وجهودها المكثفة من أجل تعزيز المصالح الإفريقية وتوثيق العلاقات مع الأشقاء داخل القارة.

وأشارت إلى أن مصر تستكمل دورها الرائد في إفريقيا وهذا في طليعة الدول التي تدافع عن القضايا الإفريقية وتؤكد على أولويات إفريقيا في المحافل الدولية، سواء داخل القارة أو خارجها، مؤكدة أن مصر ستواصل دورها كعضو نشط في الاتحاد لاستكمال ما بدأته على مستوى القارة، وبالتعاون مع الرئاسة القادمة للاتحاد والمتمثلة في دولة جنوب إفريقيا.

أخبار ذات صلة

محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية والصحية بجميع محلات الجزارة وبيع اللحوم

محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية والصحية بجميع محلات الجزارة وبيع اللحوم

محافظ الإسماعيلية يوجه بسرعة وضع خطة تنفيذية لتطوير ورفع كفاءة حديقة الخالدين

محافظ الإسماعيلية يوجه بسرعة وضع خطة تنفيذية لتطوير ورفع كفاءة حديقة الخالدين

وفد طلابي سعودي يشارك في مسابقة لغة الضاد بالجامعة العربية

وفد طلابي سعودي يشارك في مسابقة لغة الضاد بالجامعة العربية

بتكلفة تصل لنحو 100 مليون جنيه..محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروع مجمع الورش الحرفية

بتكلفة تصل لنحو 100 مليون جنيه..محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروع مجمع الورش الحرفية

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال توسعات سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة المستقبل

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال توسعات سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة المستقبل

محافظ الإسماعيلية يؤكد على حتمية رفع كفاءة نادي المنتزة وتقنين أوضاع الكرفانات

محافظ الإسماعيلية يؤكد على حتمية رفع كفاءة نادي المنتزة وتقنين أوضاع الكرفانات

موسى يلتقي وزير خارجية زيمبابوي ويشارك بجلستي مراجعة النظراء والسلم بالاتحاد الافريقي

موسى يلتقي وزير خارجية زيمبابوي ويشارك بجلستي مراجعة النظراء والسلم بالاتحاد الافريقي

محافظ أسيوط يتفقد مصنع إنتاج الأطراف الصناعية

محافظ أسيوط يتفقد مصنع إنتاج الأطراف الصناعية

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

الأشغال الشاقة المؤبدة لمُدان بتهمة القتل القصد

الأشغال الشاقة المؤبدة لمُدان بتهمة القتل القصد

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة أشقاء من مكان عملهم في بيتونيا

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة أشقاء من مكان عملهم في بيتونيا

الإعلامي الحكومي بغزة يُطلق خدمات محوسبة جديدة للصرف من المستحقات

الإعلامي الحكومي بغزة يُطلق خدمات محوسبة جديدة للصرف من المستحقات

&#34;التربية&#34; تُطلق تدريباً لتطوير الرياضة المدرسية بالتعاون مع الفيدرالية الفرنسية

"التربية" تُطلق تدريباً لتطوير الرياضة المدرسية بالتعاون مع الفيدرالية الفرنسية

ضبط محاولة تهريب شاحنتي فراولة وبرتقال إسرائيلي محظور للسوق الفلسطيني

ضبط محاولة تهريب شاحنتي فراولة وبرتقال إسرائيلي محظور للسوق الفلسطيني

الخارجية: خرائط ترامب نتنياهو تهديد مباشر لفرص تحقيق السلام

الخارجية: خرائط ترامب نتنياهو تهديد مباشر لفرص تحقيق السلام

شاهد: بطابع بريد.. دولة خليجية توجه رسالة للعالم مخلدةً القدس عاصمة لفلسطين

شاهد: بطابع بريد.. دولة خليجية توجه رسالة للعالم مخلدةً القدس عاصمة لفلسطين

أبوهولي: ما طرح بصفقة القرن حول اللاجئين انتهاك سافر لقرارات الأمم المتحدة

أبوهولي: ما طرح بصفقة القرن حول اللاجئين انتهاك سافر لقرارات الأمم المتحدة

منوعات

&#34;بنت الجيران&#34; بالمركز الثاني عالمياً

"بنت الجيران" بالمركز الثاني عالمياً

جاكي شان يعلن عن مكافأة بمبلغ كبير لإعادة الحياة في الصين

جاكي شان يعلن عن مكافأة بمبلغ كبير لإعادة الحياة في الصين

جاستن بيبر يمنح مُعجبة 100 ألف دولار

جاستن بيبر يمنح مُعجبة 100 ألف دولار

أصالة تسخر من أحلام بشكل غير مُباشر: &#34;الريش جاهز&#34;

أصالة تسخر من أحلام بشكل غير مُباشر: "الريش جاهز"

سوزان نجم الدين تتعرض للسخرية بسبب تدابيرها من &#34;كورونا&#34;

سوزان نجم الدين تتعرض للسخرية بسبب تدابيرها من "كورونا"

رانيا يوسف تظهر بـ&#34;البشكير&#34; وتثير الجدل مجدداً

رانيا يوسف تظهر بـ"البشكير" وتثير الجدل مجدداً

الصورة الأولى لابنة الملياردير بيل غيتس والمصري نائل نصار بعد خطبتهما

الصورة الأولى لابنة الملياردير بيل غيتس والمصري نائل نصار بعد خطبتهما

مروة ميمي: ابني قتِل عمداً بعد التحرش به

مروة ميمي: ابني قتِل عمداً بعد التحرش به

الطيار ضحية محمد رمضان: &#34;خرب بيتي ولم يفِ بوعده&#34;

الطيار ضحية محمد رمضان: "خرب بيتي ولم يفِ بوعده"

خطوبة الوليد مقداد نجم &#34;طيور الجنة&#34; تثير الجدل.. والجمهور: &#34;كبروا واحنا لأ&#34;

خطوبة الوليد مقداد نجم "طيور الجنة" تثير الجدل.. والجمهور: "كبروا واحنا لأ"

عربي

محكمة استئناف عسكرية في الجزائر تنظر في قضية شقيق بوتفليقة

محكمة استئناف عسكرية في الجزائر تنظر في قضية شقيق بوتفليقة

أمريكا تُنشئ قواعد عسكرية جديدة لها بشمال شرق سوريا

أمريكا تُنشئ قواعد عسكرية جديدة لها بشمال شرق سوريا

حمدوك يُطالب ببعثة أممية لدعم السلام في السودان

حمدوك يُطالب ببعثة أممية لدعم السلام في السودان

انتهاء جولة تفاوضية في جنيف حول الأزمة في ليبيا بدون اتفاق

انتهاء جولة تفاوضية في جنيف حول الأزمة في ليبيا بدون اتفاق