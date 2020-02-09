الحكومة: دوام الموظفين غداً الإثنين يبدأ الساعة التاسعة صباحاً

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء اليوم الأحد بتأخير دوام الموظفين في الوظيفة العمومية ليوم غد الإثنين الموافق10-2-2020، إلى الساعة التاسعة صباحاً.



وقال ملحم، وفق ما نقلت وكالة (وفا) الرسمية: إن ذلك يأتي نظراً لاستمرار حالة عدم الاستقرار الجوي، وتحسباً من تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر، وحرصاًعلى سلامة الموظفين.