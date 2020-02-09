الحكومة: دوام الموظفين غداً الإثنين يبدأ الساعة التاسعة صباحاً
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء اليوم الأحد بتأخير دوام الموظفين في الوظيفة العمومية ليوم غد الإثنين الموافق10-2-2020، إلى الساعة التاسعة صباحاً.
وقال ملحم، وفق ما نقلت وكالة (وفا) الرسمية: إن ذلك يأتي نظراً لاستمرار حالة عدم الاستقرار الجوي، وتحسباً من تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر، وحرصاًعلى سلامة الموظفين.
أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء اليوم الأحد بتأخير دوام الموظفين في الوظيفة العمومية ليوم غد الإثنين الموافق10-2-2020، إلى الساعة التاسعة صباحاً.
وقال ملحم، وفق ما نقلت وكالة (وفا) الرسمية: إن ذلك يأتي نظراً لاستمرار حالة عدم الاستقرار الجوي، وتحسباً من تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر، وحرصاًعلى سلامة الموظفين.
التعليقات