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وزير إسرائيلي يهاجم نفتالي بينت ويشبهه بليبرمان

وزير إسرائيلي يهاجم نفتالي بينت ويشبهه بليبرمان
نفتالي بينت وأفيغدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
هاجم وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي، يوآف غالنت، وزير الجيش نفتالي بينت بسبب البالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة، باتجاه مناطق مستوطنات الغلاف.

وقال غالنت، وفق ما نقلت اذاعة الجيش، "عندما قال نفتالي بينت إن البالون مثل صاروخ القسام كنت قلقًا للغاية، لكن الآن عندما تطلق البالونات المفخخة يوميا ولا يحدث شيء، هذا يعني أن الردع تضرر.

وواصل غالنت هجومه على بينت، مشبهًا أداءه بأداء بوزير الجيش الأسبق أفيغدور ليبرمان، حيث قال: "هذا أسوأ من وعيد ليبرمان باغتيال هنية خلال 48 ساعة".

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