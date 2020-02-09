قوات الاحتلال تعتقل 3 أشقاء من مكان عملهم في بيتونيا
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات خاصة اسرائيلية، مساء اليوم الأحد، ثلاثة أشقاء من مكان عملهم في بلدة بيتونيا غرب رام الله.
وأفادت الوكالة الرسمية، بأن قوات خاصة اسرائيلية اعتقلت 3 أشقاء من عائلة رشيد وهم بهاء وعبد وأحمد رشيد من داخل محلهم في بيتونيا.
اعتقلت قوات خاصة اسرائيلية، مساء اليوم الأحد، ثلاثة أشقاء من مكان عملهم في بلدة بيتونيا غرب رام الله.
وأفادت الوكالة الرسمية، بأن قوات خاصة اسرائيلية اعتقلت 3 أشقاء من عائلة رشيد وهم بهاء وعبد وأحمد رشيد من داخل محلهم في بيتونيا.
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