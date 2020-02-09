قوات الاحتلال تعتقل 3 أشقاء من مكان عملهم في بيتونيا

قوات الاحتلال تعتقل أحد الشبان - ارشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات خاصة اسرائيلية، مساء اليوم الأحد، ثلاثة أشقاء من مكان عملهم في بلدة بيتونيا غرب رام الله.



وأفادت الوكالة الرسمية، بأن قوات خاصة اسرائيلية اعتقلت 3 أشقاء من عائلة رشيد وهم بهاء وعبد وأحمد رشيد من داخل محلهم في بيتونيا.