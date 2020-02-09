نتنياهو: الرأي العام الأمريكي يؤمن بي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن واجه ضغوطاً لم يواجهها أي رئيس وزراء إسرائيلي سابق.



وشدد نتنياهو على أنه اتخذ خطوات لم يتخذها أي رئيس وزراء سابق لمنع الانسحاب إلى حدود عام 1976، وفق موقع القناة السابعة، خلال اجتماعه مع أعضاء حزبه في الكنيست.



وأضاف: "لقد قدرت على التعامل مع الضغوط الأمريكية وهذا نابع من تأييد الرأي العام الأمريكي لي.. إنهم يؤمنون بي".



وختم نتنياهو، حديثه، قائلًا: "حتى عندما كانت إدارة أوباما لا توجه لي ضغوطات، لقد قدرت على منع الضرر الذي لحق بإسرائيل بإصدارت قرار صعب للغاية في مجلس الأمن.