"الإعلامي الحكومي" بغزة يطلق خدمات محوسبة جديدة للصرف من المستحقات

وبينت اللجنة أن المعايير الخاصة وكافة التفاصيل الخاصة بكل خدمة منشورة ومتاحة على صفحة الخدمة، مضيفة أن الخدمة ستكون متاحة على البوابة الالكترونية لخدمات الموظفين على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



رام الله - دنيا الوطنأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن تفعيل خدمات محوسبة جديدة للصرف من مستحقات الموظفين الحكوميين، عبر الحساب الالكتروني الموحد.وقالت اللجنة العليا لإدارة ملف الصرف من المستحقات: إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستقوم بتفعيل خدمات (العلاج، الزواج، الوفاة) بحيث يمكن التسجيل للاستفادة منها أو الاستعلام عنها الكترونيًا، بواسطة حساب الدخول الموحد الخاص بكل موظف، وذلك بدءاً من اليوم الأحد الموافق التاسع من شباط/فبراير 2020، وفق ما أعلن مسؤول المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف عبر صفحته على (فيسبوك).وأكدت اللجنة أنه في إطار جهود تحسين وتيسير خدمات الصرف من المستحقات، والتزاما بالتوجه الحكومي للتخفيف عن الموظفين، سيتمكن الموظفون من التسجيل والتقدم بطلبات للحصول على مبلغ مالي من مستحقاتهم، وذلك وفقاً لمجموعة من المعايير، كما تمكن الخدمة الموظفين من الاطلاع على الطلبات المقدمة والاستعلام عن حالة كل طلب.وأوضحت اللجنة أن الخدمات التي جرى تفعيلها الكترونياً حاليًا تشمل:1. حالات العلاج ومنها:الزراعة لأطفال الأنابيب، الحالات المرضية التي تعالج داخل قطاع غزة (حالات مرضية متنوعة)، الحالات المرضية التي تعالج خارج قطاع غزة (حالات مرضية بتحويلة طبية).2. المقبلين على الزواج (الموظف/ة – أحد أبناء الموظف/ة الذكور).3. مصاريف الجنازة لأحد مُعالي الموظف.