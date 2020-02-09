شؤون فلسطينية

"التربية" تطلق تدريباً لتطوير الرياضة المدرسية بالتعاون مع الفيدرالية الفرنسية

"التربية" تطلق تدريباً لتطوير الرياضة المدرسية بالتعاون مع الفيدرالية الفرنسية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم، تدريباً لتطوير الرياضة المدرسية بالتعاون مع الفيدرالية الفرنسية للرياضة العمالية؛ والذي يستهدف في هذه المرحلة جميع مديريات المحافظات الشمالية، بمشاركة 77 مشرفاً ومعلماً.

وافتتح اللقاء مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي أ. أحمد عمار، وممثل الفيدرالية الفرنسية برونو كرينيمنوزي، ومدير تربية طولكرم طارق علاونة، بحضور ممثلين عن الأسرة التربوية.

وفي هذا السياق، أكد عمار أن هذا التدريب يأتي في إطار توجهات الوزارة واهتمامها بتطوير الرياضة المدرسية بشكل شمولي والتركيز على التربية الرياضية ورفد المعلمين والمشرفين بالمهارات المتخصصة التي تضمن نقل خبراتهم للمدارس، مثمناً العلاقة مع الفيدرالية الفرنسية والتي تجسدت خلال أعوام عبر تنفيذ برامج وتدريبات هادفة.

بدوره، أشار كرينيمنوزي إلى الدور التربوي المرتبط بالتربية الرياضية والتحديات التي يواجهها أطفال فلسطين وأثر الرياضة في التخفيف من هذه التحديات، معبراً عن شكره لوزارة التربية وكوادرها على الجهود المتواصلة بين الطرفين.

وتخلل الافتتاح نقاشات واستفسارات حول واقع التربية الرياضية وتصورات المشرفين والمعلمين؛ لتطوير الرياضة المدرسية النوعية.

وفي سياق ذي صلة، عقدت الوزارة من خلال الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي، لقاءً في مقر تربية طولكرم، إذ جاء في إطار اللقاءات التي تنفذها الوزارة؛ تأكيداً على حرصها على الإشراف التربوي، ومناقشة أساليب متنوعة ترتكز على آليات تفعيل دور المشرفين؛ بوصفهم الرئة التي يتنفس منها النظام التربوي.

وأكد مدير عام الإشراف خلال افتتاحه هذا اللقاء، أهمية الاستماع للمشرفين التربويين العاملين في الميدان التربوي، وأهمية التعرف على كافة الجوانب التي تؤسس لخطوات مستقبلية تطال عمل المشرفين وأدوارهم المحورية.

يشار إلى أن هذا اللقاء يتزامن مع سلسلة لقاءات مماثلة تم عقدها لمديريات الوسط في رام الله والبيرة ولمديريات الجنوب في الخليل.

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