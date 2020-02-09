شؤون فلسطينية

ضبط محاولة تهريب شاحنتي فراولة وبرتقال إسرائيلي محظور للسوق الفلسطيني

ضبط محاولة تهريب شاحنتي فراولة وبرتقال إسرائيلي محظور للسوق الفلسطيني
معبر تجاري بين الضفة وإسرائيل - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت غرفة العمليات المركزية (الاقتصاد، الزراعة، الضابطة الجمركة، الأمن الوقائي، المخابرات) اليوم الأحد، عن ضبط محاولة تهريب نحو 1.5 طن من الفراولة الإسرائيلية وكميات من البرتقال الإسرائيلي للأسواق الفلسطينية.

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار الحكومة الفلسطينية بوقف إدخال الخضار والفواكهه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية على قاعدة التعامل بالمثل، بعد حظر إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية الى سوقها.

وبين مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، أن تم التحفظ على الشاحنتين لدى جهاز الضابطة الجمركية و تحويل المهربين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني.

يذكر أن طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ضبطت وبالتعاون مع شركائها خلال العام الماضي، نحو 107 طن من المنتجات والسلع الغذائية والكيماوية ومواد التجميل الإسرائيلية، المخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، وضبط ما يقارب 45 طن من منتجات المستوطنات تزيد عن نصف مليون شيكل.

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