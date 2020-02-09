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محكمة استئناف عسكرية في الجزائر تنظر في قضية شقيق بوتفليقة

محكمة استئناف عسكرية في الجزائر تنظر في قضية شقيق بوتفليقة
السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري الأسيق
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت صباح اليوم الأحد، جلسة نظر في حكم بالسجن (15 عاماً) بحق السعيد، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بمحكمة الاستئناف العسكرية بمدينة البليدة جنوب العاصمة الجزائرية، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية، بتهمة "التآمر على الجيش والدولة"، وفق مصادر متطابقة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الأحد، إن هذه الأفعال تم ارتكابها داخل "مبنى عسكري" وهو ما استدعى إجراء المحاكمة أمام القضاء العسكري، كما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).

وقضت المحكمة بعقوبة بحق كل قائدي المخابرات السابقين محمد مدين (المدعو توفيق) وعثمان طرطاق، إلى جانب لويزة حنون، الأمينة العامة لـ"حزب العمال" (يسار).

كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا بالسجن 20 سنة بحق وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، وأحد أبنائه بعد فرارهم نحو إسبانيا قبل المحاكمة بأسابيع وإصدار القضاء العسكري مذكرة توقيف دولية (إنتربول) بحقهما.

وشهد محيط المحكمة تعزيزات أمنية كبيرة ومنعت وسائل الإعلام من الوصول إلى أمام مبنى المحكمة، والذي يقع بالقرب منه أيضا السجن العسكري الذي يقبع فيه المتهمون منذ آيار/مايو 2019، تاريخ توقيفهم على وقع انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

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محكمة استئناف عسكرية في الجزائر تنظر في قضية شقيق بوتفليقة

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